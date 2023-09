Lokale politici Partij voor de Dieren zeggen vertrouwen op in bestuur

Ze scharen zich vierkant achter Esther Ouwehand, de partijleider die geen lijsttrekker mag worden als het aan het bestuur ligt. "Het bestuur heeft gekozen voor escalatie en daarmee onnodig de partij geschaad. Hierdoor hebben wij geen vertrouwen meer in dit bestuur. Wij hebben vertrouwen in Esther Ouwehand als lijsttrekker en partijleider", staat in de brief.

Een grote groep fractievoorzitters uit gemeenteraden, provincies en waterschappen zegt het vertrouwen op in het partijbestuur van de Partij voor de Dieren. In een brandbrief aan het landelijk bestuur schrijven ze dat de partij alleen bij elkaar gehouden kan worden als het bestuur ervoor kiest om terug te treden en er een interim-bestuur wordt aangesteld.

Volgens de initiatiefnemers staan er 185 namen onder de brief die het bestuur krijgt. Maar de versie in handen van de NOS is geanonimiseerd. Niet iedereen wil dat zijn naam bij de pers terechtkomt, zeggen de opstellers.

Volgens Melchior Mattens, raadslid in Zaanstad en één van de initiatiefnemers van de brandbrief, zijn nog meer leden het met de boodschap eens, maar durft niet iedereen zijn handtekening te zetten. "Dat zegt iets over de angstcultuur", zegt hij.

Mattens is duidelijk over het bestuur: "Het is gewoon klaar. Zolang zij hun positie vasthouden gaat het helemaal mis met de verkiezingen." De brief moet duidelijk maken hoe groot de steun in de partij is voor Ouwehand.

Boos en gefrustreerd

Robert Barker, fractievoorzitter in de Haagse gemeenteraad, zegt dat een ruime meerderheid van de fractievoorzitters in het land de oproep steunt. "We zijn allemaal geschrokken, mensen die ik spreek zijn boos en gefrustreerd. Ik hoop dat het bestuur de eer aan zichzelf houdt nu zoveel mensen dit tekenen."

De briefschrijvers herkennen zich in de kritiek die Ouwehand heeft op het gebrek aan vernieuwing en het democratische gehalte van de partij. "Een grote groep volksvertegenwoordigers heeft namelijk over precies dezelfde punten voor het zomerreces een brandbrief gestuurd naar het bestuur", staat erin.

Integriteit

De kandidatuur van Ouwehand werd ingetrokken, omdat er volgens het bestuur signalen zijn binnengekomen "die wijzen op schendingen van integriteit". Over de aard van die signalen is tot nu toe niets gezegd.

Nieuwsuur melde gisteravond dat het conflict tussen Ouwehand en het partijbestuur al voor de zomer volledig escaleerde. Ouwehand liet toen een medewerker een plan opstellen om een lid van het bestuur weg te krijgen. De vrouw had volgens Ouwehand "leugens" over haar verteld en het partijbestuur weigerde in te grijpen.

Uit de stukken blijkt dat het de "strategie" was om "conflict in het bestuur te blijven brengen". Ouwehand spreekt van een "brainstormsessie" waarvan uiteindelijk alleen de optie is gekozen om het bestuurslid uit te nodigen voor een gesprek. Volgens de fractievoorzitter is de vrouw in kwestie daar niet op ingegaan.

Conflict met fractiegenoot

Ook zou Ouwehand een conflict hebben gehad met een fractiegenoot in de Tweede Kamer. Het bestuur zou daarin partij hebben gekozen voor het Kamerlid en niet voor de partijleider. Met welk Kamerlid ze een conflict zou hebben gehad, wil Ouwehand niet zeggen.

Vanmorgen staat er, zoals elke dinsdagochtend, een fractievergadering gepland van de Partij voor de Dieren in de Tweede Kamer. Ouwehand zal daar naar eigen zeggen niet bij zijn. Van haar vijf fractiegenoten heeft tot nu alleen Christine Teunissen onomwonden steun uitgesproken voor Ouwehand.