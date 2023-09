Amnesty: mensenrechten geschonden bij winning kobalt en koper in Congo

De winning van kobalt en koper in de Democratische Republiek Congo (DRC) leidt volgens Amnesty International tot "ernstige mensenrechtenschendingen". In een rapport beschrijft de organisatie hoe inwoners worden gedwongen hun huizen te verlaten om plaats te maken voor mijnen. Dit zou gepaard gaan met bedreigingen, misleiding en zelfs seksueel geweld.

Kobalt is een belangrijke grondstof voor batterijen in onder meer mobiele telefoons en elektrische auto's. Congo heeft de grootste kobaltvoorraden ter wereld. Door de groeiende vraag naar deze producten worden de mijnen in het land in rap tempo uitgebreid.

De onderzoekers spraken voor het rapport meer dan 130 mensen die wonen in de buurt van verschillende mijnbouwprojecten. Inwoners vertellen hoe ze er pas achter kwamen dat hun huizen zouden worden afgebroken, toen ze rode kruizen vonden op hun gebouwen.

Platgebrand

Bij een ander project werden huizen platgebrand door soldaten, waarbij bewoners die ingrepen werden mishandeld. Het betrokken mijnbedrijf ontkent overigens betrokkenheid bij de verwoesting.