Zieke onderzoeker na ruim een week gered uit Turkse grot

De Amerikaanse wetenschapper die op ongeveer een kilometer diepte vastzat in een Turkse grot, is gered. Reddingswerkers hebben de man op een brancard naar boven gedragen. De reddingsactie heeft meerdere dagen geduurd.

Mark Dickey (40) was bezig met een missie om het Morca-grotsysteem in het Taurusgebergte in kaart te brengen toen hij ruim een week geleden werd getroffen door een maagbloeding. Hij was hierdoor te ziek om zelf terug naar de oppervlakte te klimmen.

In een verklaring laat de Turkse organisatie die zich bezighoudt met de studie van grotten weten dat Dickey "in orde is" en op dit moment boven de grond medische hulp krijgt. Aan de reddingsactie deden 190 hulpverleners uit meerdere landen mee.

Verbinding

Vorige week wist een Hongaarse arts als eerste de wetenschapper al te bereiken en kon een bloedtransfusie worden uitgevoerd, waarna zijn toestand verbeterde. Ook werd er een telefoonverbinding met hem ingesteld.

Dickey bedankte afgelopen donderdag vanuit de grot de reddingswerkers en de Turkse autoriteiten voor hun inzet: