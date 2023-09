Veilig Thuis 'ontstemd' over meldingen politie over kinderen A12-activisten

De politie in Den Haag heeft naar aanleiding van ouders die zaterdag hun kinderen hadden meegenomen naar de Extinction Rebellion-demonstratie op de A12 "ruim dertig" meldingen gedaan bij meldpunt Veilig Thuis. Dat laat de politie weten in reactie op berichtgeving van NRC en het AD. Veilig Thuis reageert ontstemd. "Daar is het echt niet voor bedoeld", aldus een woordvoerder.

"We hebben dit moeten vernemen via de media en we hebben er met verbazing kennis van genomen", zegt de woordvoerder van Veilig Thuis. "Het verbaasde ons dat ouders is gezegd dat er een melding zou worden gedaan. Een melding doen bij Veilig Thuis is niet hetzelfde als even naar de supermarkt gaan en een pond suiker kopen. Dat is een kwetsbare actie: je krijgt daar meldingen van kindermishandeling."

Eerder werd al duidelijk dat er tientallen minderjarigen zijn opgepakt bij de demonstratie van zaterdag. Volgens de politie Den Haag is het doen van een melding "standaardprocedure bij aanhoudingen waarin kinderen in gevaar zijn" en is dit ook bij eerdere Extinction Rebellion-demonstraties tegen fossiele subsidies gebeurd. De politie kan niet zeggen welk gevaar bij de A12-blokkade van zaterdag een melding bij Veilig Thuis noodzakelijk maakte.

'Melding is geen strafmaatregel'

Het kindermishandelingsmeldpunt zegt dat het er vooralsnog niet op lijkt dat er daadwerkelijk veel meldingen zijn gedaan. "We zijn een netwerkorganisatie van 25 aangesloten organisaties en vooralsnog zien die geen enorme toestroom van meldingen."

Volgens Veilig Thuis moet een melding niet als eens soort dreigement worden gebruikt. "Dat je hoort: 'pas maar op, anders doen we een melding'. De meldingen zijn naar het zich nu laat aanzien gebruikt als dreigement of een potentiële strafmaatregel. Daar is het echt niet voor bedoeld. We hopen dat een melding in veiligheid kan worden gedaan en kan leiden tot een veilige situatie."

'Loos dreigement'

Veilig Thuis is een meld- en adviespunt voor kindermishandeling en huiselijk geweld, en de organisatie moedigt mensen aan een melding te doen bij kindermishandeling, huiselijk geweld of vermoedens daarvan. "Er zijn tal van meldingsgronden, maar het meenemen van een minderjarige naar een vreedzame demonstratie is er niet een van. En ook als de politie in al zijn wijsheid besluit dat dat wel zo is, leidt dit op zichzelf niet tot een onderzoek. Daarmee heeft de politie dus een wat loos dreigement geuit."

Naar aanleiding van de berichtgeving heeft Veilig Thuis contact opgenomen met de politie en ook na vandaag zal hierover nog met de politie worden gesproken. Een reactie op de ontstemde reactie van Veilig Thuis heeft de politie nog niet. Die volgt naar verwachting dinsdag.