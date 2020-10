'Ouders weten onvoldoende van seksuele geaardheid'

Nederlandse ouders missen vaak de kennis om met hun kinderen een goed gesprek te voeren over seksuele geaardheid of genderidentiteit. Dat komt naar voren uit een peiling die het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft laten doen onder ruim duizend ouders met kinderen tussen 12 en 25. De enquête is uitgevoerd in het kader van Coming-Outdag, aanstaande zondag.

Zes op de tien ouders praten wel eens met hun kind over geaardheid. Volgens het onderzoek weten de meeste ouders wel wat lhbti betekent, maar hebben ze bij doorvragen geen idee wat dat precies inhoudt. Staatssecretaris Blokhuis vindt dat ouders een meer open houding nodig hebben om het gesprek aan te gaan. Volgens Blokhuis vinden kinderen het belangrijk dat ouders de eerste stap zetten.

Vorig jaar lanceerde de staatssecretaris al een campagne om twijfels over geaardheid beter bespreekbaar te maken en dit jaar legt hij de nadruk op de rol van de ouders. Zij spelen een belangrijke rol bij het wegnemen van taboes, onzekerheid en schaamte, zegt hij.

De staatssecretaris wijst erop dat jongeren die denken dat ze homo, lesbisch, bi, non-binair of transgender zijn, vaker depressieve gevoelens hebben en vier tot vijf keer vaker aan suïcide denken dan heteroseksuele leeftijdgenoten.