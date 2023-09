LeBron James wil met basketbalsterren naar Spelen in Parijs

Zijn eigen variant op The Last Dance van Michael Jordan. Een 'Dream Team' anno 2024. Basketballer LeBron James heeft snode plannen om volgend jaar naar de Olympische Spelen van Parijs te gaan. En niet in z'n eentje.

De 38-jarige vedette van LA Lakers belt in het rond om de grootste namen uit de NBA warm te maken voor een showtje op de Spelen van Parijs. Naast zijn teamgenoot Anthony Davis zouden ook Steph Curry, Kevin Durant en Jayson Tatum wel oren hebben naar het plan van James, meldt The Athletic.

Mislukt WK

Het idee van James, die al elf jaar niet meer in actie kwam voor de nationale ploeg, komt niet slecht getimed naar buiten. Afgelopen week werd Team USA - zonder supersterren in de selectie - in de halve finale van het WK basketbal uitgeschakeld door Duitsland.

Tot overmaat van ramp gingen de Amerikanen, na de verloren troostfinale tegen buurland Canada, voor de tweede keer op rij zonder medaille naar huis.