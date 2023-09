Conflict rond Ouwehand escaleerde voor de zomer al volledig

Het conflict tussen het bestuur van de Partij voor de Dieren en politiek leider Esther Ouwehand is voor de zomer al volledig geëscaleerd. Dat blijkt uit stukken die Nieuwsuur in handen heeft en gesprekken met betrokkenen. Afgelopen juni heeft een medewerker van Ouwehand een plan opgesteld met 'vervolgstappen' om een bestuurslid van de partij weg te krijgen. Volgens Ouwehand heeft de vrouw in kwestie 'leugens' over haar verteld en weigert het partijbestuur daarop in te grijpen. In het document worden vergaande acties voorgesteld. Zo zou de 'strategie' moeten zijn om 'conflict in het bestuur te blijven brengen.' Ouwehand bevestigt aan Nieuwsuur de authenticiteit van het document en spreekt van een 'brainstormsessie' waarvan uiteindelijk alleen de optie is gekozen om het bestuurslid uit te nodigen voor een gesprek. Volgens de fractievoorzitter is de vrouw in kwestie daar niet op ingegaan. Ouwehand zegt 'verbijsterd' te zijn dat het document op straat ligt.

Onvoldoende ontwikkeld Het stuk maakt duidelijk dat het conflict dat afgelopen weekeinde naar buiten kwam al maanden in de partij woekerde. Volgens Ouwehand is het partijbestuur de afgelopen jaren 'onvoldoende ontwikkeld.' De Partij voor de Dieren is de afgelopen jaren gegroeid, zowel in aantal leden als in aantal gekozen volksvertegenwoordigers. Maar Ouwehand zegt 'tegen muren op te lopen' als ze probeerde veranderingen door te voeren. Naar eigen zeggen heeft ze die strijd altijd intern willen houden. Ook toen een vrouwelijk bestuurslid leugens over haar zou hebben verspreid. Ouwehand wil niet specificeren om wat voor leugens het zou gaan. Maar volgens haar loopt het bestuur 'weg voor haar verantwoordelijkheid' door het conflict niet op te willen lossen. 'Het gaat niet om een conflict tussen mij en een bestuurslid, het gaat om een conflict binnen het bestuur. Dit kan niet, kwaadsprekerij uit het bestuur over de beoogd lijsttrekker en politiek leider.' Ouwehand zegt dat het conflict rond het partijcongres van afgelopen juni opgelost had moeten zijn. Maar omdat dat niet gebeurde, heeft ze haar medewerker op papier laten zetten wat de opties waren om door te pakken. De fractievoorzitter zegt dat ze het betreffende bestuurslid 'rechtstreeks' duidelijk heeft gemaakt dat 'het vertrouwen onherstelbaar beschadigd is.'

Conflict met Kamerlid in eigen fractie In het gelekte document schrijft de medewerker van Ouwehand ook nog over een ander conflict, dat tot nu toe voor de buitenwacht onbekend was. In het stuk staat: 'Het bestuur heeft in een conflict tussen partijleider en een Kamerlid de kant van het Kamerlid gekozen. Dit is op meerdere niveaus schadelijk geweest voor de partij.' Met welk Kamerlid in haar eigen fractie Ouwehand een conflict heeft (gehad), wil de fractievoorzitter niet zeggen. Afgelopen zaterdag verraste het partijbestuur vriend en vijand met de mededeling dat Esther Ouwehand niet langer de beoogd lijsttrekker is. Het bestuur wil donderdag of vrijdag met een conceptlijst komen met daarop de naam van een nieuwe beoogde lijsttrekker. Ouwehand zegt niet te weten of haar nu uitgelekte 'actieplan' om het bestuurslid uit de partij te zetten hieraan ten grondslag ligt. Ze zegt 'totaal overvallen' te zijn door de mededeling en wil nog steeds door als lijsttrekker. Of dat kan, hangt nu af van de leden. De Partij voor de Dieren houdt eind deze maand haar verkiezingscongres waarop dat besloten moet worden.