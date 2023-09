Zoon Ridouan Taghi op verzoek van Nederland in Dubai opgepakt

De oudste zoon van Ridouan Taghi is inderdaad opgepakt in Dubai. Vanochtend wilde het Openbaar Ministerie berichtgeving in De Telegraaf en Het Parool daarover niet bevestigen, maar inmiddels meldt het OM dat de 22-jarige Faissal Taghi op verzoek van Nederland is aangehouden.

Het OM schrijft dat Nederland en de Verenigde Arabische Emiraten sinds 1 augustus verdragen voor wederzijdse rechtshulp in strafzaken en uitlevering hebben. Eerder bestond het vermoeden al dat de aanhouding het gevolg was van deze nieuwe verdragen. Of hij ook pas na het ingaan ervan is opgepakt, is nog niet duidelijk.

Faissal Taghi wordt in Nederland verdacht van deelname aan een criminele organisatie die zich schuldig maakt aan internationale handel in verdovende middelen, witwassen en het voorbereiden van geweldsmisdrijven, meldt het OM. Het Landelijk Parket zegt het volste vertrouwen te hebben in het verdere verloop van de uitleveringsprocedure.

Berichten uit EBI

In meerdere zaken tegen zijn vader werd de naam van Faissal Taghi genoemd. Het OM dacht uit onderschept berichtenverkeer op te maken dat hij een aantal zaken voor Ridouan Taghi waarnam. Naar aanleiding van dat vermoeden, is de communicatie van Ridouan Taghi vanuit de Extra Beveiligde Inrichting in Vught onderzocht. Daaruit bleek dat zijn opdrachten inderdaad onder meer bij Faissal terechtkwamen.

Ook Ridouan Taghi werd in Dubai opgepakt. Direct na zijn aanhouding in 2019 werd hij uitgezet naar Nederland, waar hij nog altijd vastzit op verdenking van betrokkenheid bij liquidaties en cocaïnehandel. Hij is de hoofdverdachte in het omvangrijke liquidatieproces Marengo. Tegen hem is levenslang geëist.