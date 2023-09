Kroatië langs Armenië na onderbreking om drone, recordzege Portugal tegen Liechtenstein

Het duel werd in de eerste helft kort stilgelegd toen een drone over het veld vloog met de vlag van Nagorno-Karabach, een conflictgebied binnen de grenzen van Azerbeidzjan waar veel etnische Armeniërs wonen.

Kroatië heeft goede zaken gedaan met oog op het EK van 2024 in Duitsland. Door met 1-0 te winnen op bezoek bij Armenië gaan de Kroaten met tien punten uit vier duels aan kop in groep D.

Aanvoerder Luka Modric speelde zijn 168ste interland voor de nummer drie van het afgelopen WK. Naast de vedette van Real Madrid stonden ook Feyenoorder Luka Ivanusec en Ajacied Josip Sutalo in de basis. Borna Sosa (ook Ajax) bleef negentig minuten op de bank.

Na dertien minuten maakte Andrej Kramaric de treffer die later beslissend bleek. Het was een klein wonder dat het bij 1-0 bleef, want het was lang eenrichtingsverkeer naar het doel van de Armeense keeper Ognjen Cancarevic.