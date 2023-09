Noodlijdend Cobra Museum tijdelijk uit de problemen door lening

Het Cobra Museum in Amstelveen wordt op korte termijn uit de problemen geholpen door een lening van een particuliere kunstliefhebber. Het museum zegt dankzij de toezegging "uit de acute financiële nood" te zijn, maar wil nog wel met de gemeente Amstelveen kijken naar een structurele oplossing. De gemeente wil vanaf volgend jaar de subsidie aan het museum stopzetten.

Voor het Cobra Museum dreigt na bijna dertig jaar het doek te vallen, nadat de gemeente Amstelveen vorige week had bekendgemaakt de jaarlijkse subsidie van 1,2 miljoen vanaf volgend jaar stop te willen zetten.

Het was al jaren bij de gemeente bekend dat het museum vanwege tegenvallende bezoekcijfers financieel in zwaar weer verkeerde, maar een paar weken geleden bleken de problemen groter dan gedacht. Vanwege het verlies van 350.000 euro over 2022 twijfelde het college al over de subsidie van komende periode, maar de risico's werden onverantwoord geacht toen bleek dat het verwachte verlies eind dit jaar zal uitkomen op 700.000 euro.

Nieuwe basis

Het museum laat weten dat zorgondernemer Marius Touwen bereid is om een zogeheten kredietfaciliteit te verstrekken. Dat betekent dat het Cobra zijn geld mag gebruiken om openstaande rekeningen en schulden te betalen, maar het uiteindelijk ook weer moet terugbetalen, schrijft NH Nieuws.

Museumdirecteur Stefan van Raay zegt dankbaar te zijn: "Dit gebaar stelt het museum in staat om op een nieuwe basis in gesprek te gaan met de gemeente Amstelveen", schrijft hij in een verklaring. "Er is nu tijd en ruimte om een structurele oplossing te ontwikkelen voor het voortbestaan van het museum op lange termijn."

Sluiting nog niet van tafel

De gemeente heeft nog niet definitief besloten om de subsidie stop te zetten. De gemeenteraad moet daarover nog een besluit nemen. De raad praat woensdag in een ingelaste raadsvergadering over de kwestie. In eerste instantie zou de raad dan ook meteen stemmen over het raadsvoorstel, maar vorige week werd bekend dat ze daar twee weken langer de tijd voor krijgen.

Een woordvoerder van de gemeente laat aan AT5 weten dat "het goed is om te vernemen dat er hulp vanuit particuliere hoek komt" maar dat het college van B en W de nieuwe situatie morgenochtend zal bespreken.