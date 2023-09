Vollering, Wiebes en 'man in vorm' Kooij speerpunten bij EK in eigen land

"We hebben een sterke selectie in de breedte, maar op het parcours op en rond de VAM-berg zijn zij onze afmakers", zegt bondscoach Loes Gunnewijk, die met een selectie van acht vrouwen aan de start staat.

De vrouwen starten in Meppel. Na in totaal 131,3 kilometer met daarin vijf lokale ronden rond de 'Col du VAM' finisht de wegrit met een laatste pittige beklimming van de fameuze vuilnisheuvel.

De EK wielrennen in Drenthe zijn rechtstreeks te volgen via de NOS. Van woensdag 20 tot en met zondag 24 september zijn de individuele tijdritten, mixed relay en wegwedstrijden te volgen op NOS.nl, in de NOS-app en op televisie.

Rond de topsprinter en Tourwinnares maken Riejanne Markus, Shirin van Anrooij, Mischa Bredewold, Loes Adegeest, Floortje Mackaij en Yara Kastelijn deel uit van de ploeg die zal strijden om de Europees kampioenstrui. Markus en Vollering gaan ook voor hun kansen in de tijdrit op woensdag 20 september.

Kooij en Van den Berg

Bij de mannen zijn Marijn van den Berg en Olav Kooij aangewezen als kopmannen. Kooij is de sprinter in vorm. Hij won afgelopen week vier ritten in de Ronde van Groot-Brittannië. Van den Berg is tot en met zondag actief in de Vuelta.

"Met Olav Kooij en Marijn van den Berg hebben we speerpunten die voor de winst zouden kunnen meedoen, maar we hebben verder ook renners in huis die anticiperen kunnen op wat er in de koers gebeurt en navenant kunnen handelen", zegt bondscoach Moerenhout.