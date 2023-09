Van Ooijen niet op kandidatenlijst ChristenUnie

Maarten van Ooijen, demissionair staatssecretaris van VWS, komt niet op de kandidatenlijst voor de ChristenUnie voor de Tweede Kamerverkiezingen in november. Hij had zich naar eigen zeggen met volle overtuiging als kandidaat gemeld, maar kreeg twijfels of zijn "mooie plek wel het beste voor de partij was", schrijft hij in een verklaring.

Van Ooijen heeft zich teruggetrokken omdat hij tot het besef kwam dat met andere kandidaten als Bikker, Ceder en Grinwis al "prachtige mensen" in de top staan die zich inzetten voor de armoedebestrijding en problemen in de volkswijken.

Van Ooijen (33) zit pas sinds vorig jaar januari in het kabinet. Daarvoor was hij wethouder in Utrecht.

De ChristenUnie maakte de kandidatenlijst voor de verkiezingen zojuist bekend. Zoals al duidelijk was voert Mirjam Bikker de lijst aan, gevolgd door de huidige Kamerleden Pieter Grinwis (op nummer 2) en Don Ceder (op nummer 3).

Daarmee kiest de partij voor ervaring in de top van de lijst, aangevuld met nieuwkomers Alwin te Rietstap en Joëlle Gooijer, nu beiden wethouder in respectievelijk Hardenberg en Delft. Ook het huidige Kamerlid Nico Drost staat op de lijst op nummer 6.

Van Ooijen blijft wel "met volle energie" campagneleider voor de partij, laat hij weten.