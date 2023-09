Griekse minister stapt op na dood van veerbootpassagier

De Griekse minister van Scheepvaart, Miltiadis Varvitsiotis, is opgestapt in de nasleep van de dood van een veerbootpassagier. De man overleed vorige week nadat hij van het schip was gevallen bij een worsteling met bemanningsleden. Varvitsiotis kwam onder vuur te liggen na het uiten van sympathie voor de bemanning.

Op sociale media zijn videobeelden te zien van het incident. Daarop probeert de 36-jarige passagier meerdere keren het schip op te rennen, op het moment dat de veerboot de haven van Piraeus verlaat naar het eiland Kreta. De bemanning duwt hem herhaaldelijk terug, waarna hij in het kolkende water valt. Er worden vervolgens geen pogingen gedaan de man te redden.

Varvitsiotis zei woensdag dat de man in het bezit was van een kaartje. Hij was al eerder aan boord gegaan maar om onbekende reden ook weer van de veerboot afgestapt, waarna hij te laat terugkeerde.

'Verkeerd geïnterpreteerd'

Politieke tegenstanders verwijten de minister de situatie te hebben gebagatelliseerd. Volgens de BBC zei hij op Griekse televisie dat er naast het rouwen om de man "ook personen treuren voor de mensen die hun loon wilden verdienen en nu worden beschuldigd van moord".

Later heeft Varvitsiotis zich verontschuldigd voor deze uitspraak. De opmerking is volgens hem verkeerd geïnterpreteerd. "Ik ben doelwit geworden van een aanval die steeds giftiger wordt", schrijft de minister bij het aankondigen van zijn ontslag op X.

Aanklacht wegens doodslag

Er is een aanklacht ingediend tegen de kapitein van de veerboot en drie bemanningsleden. Een van de bemanningsleden wordt beschuldigd van doodslag. De kapitein zou de scheepvaartregels niet hebben nageleefd.

De dood van de man leidde tot verontwaardiging en protesten in Griekenland. Zo staakten bemanningsleden van verschillende veerdiensten voor betere veiligheid aan boord en betere arbeidsomstandigheden.