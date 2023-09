Muggenoverlast flink toegenomen, piek verwacht door huidige hitte

De overlast door muggen is na een relatieve meevaller aan het begin van de zomer flink toegenomen vanaf half augustus. Dat schrijven onderzoekers van de Wageningen University & Research (WUR) op natuurnieuwswebsite Nature Today. Ze verwachten dat de overlast nog verder zal toenemen door de huidige hoge temperaturen.

Dat het in het begin van de zomer relatief meeviel met de muggenoverlast is het gevolg van de lange periode zonder regen eind mei en begin juni, aldus de wetenschappers. Daardoor waren er zeer weinig broedplaatsen waar de larven van de steekmuggen zich in konden ontwikkelen.

Doordat het in juli en augustus flink heeft geregend, is daar vermoedelijk in die periode verandering in gekomen. De larven die eind juli uit hun ei kwamen, waren vier weken later volwassen, waarna ze overlast veroorzaakten.

Overlastpiek verwacht

De onderzoekers van de WUR baseren zich op meldingen bij het eigen onderzoeksproject muggenradar.nl, dat dit nu drie jaar monitort. Mensen kunnen hier aangeven hoeveel overlast ze ervaren en hoeveel muggen ze hebben gezien.

Door de huidige hitte verwachten de onderzoekers de komende tijd een piek in de muggenoverlast. Met hogere temperaturen gaan meer vrouwtjesmuggen actief op zoek naar bloed en de ontwikkeling van larven gaat ook veel sneller dan wanneer het kouder is, zoals normaal is in september. Door de regen van de afgelopen weken zijn er ook nog veel broedplaatsen waar de muggen zich deze nazomer kunnen ontwikkelen.