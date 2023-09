Kim Jong-un met trein naar Vladivostok voor bezoek aan Poetin

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is op weg naar Rusland voor een ontmoeting met de Russische president Poetin. Dat hebben het Kremlin en het Noord-Koreaanse staatspersbureau KCNA bevestigd.

Kim komt naar Rusland op uitnodiging van Poetin. De Russische president zou vandaag zijn aangekomen in Vladivostok, niet ver van de grens met Noord-Korea. Zuid-Koreaanse media meldden eerder al dat Kim met de trein onderweg is naar Vladivostok, en dat de twee elkaar daar dinsdag ontmoeten.

Volgens Amerikaanse bronnen zullen de leiders met elkaar spreken over wapenleveranties en voedselhulp. Poetin zou wapens willen kopen van Noord-Korea voor de strijd in Oekraïne. In ruil daarvoor zou Kim nucleair aangedreven onderzeeërs, Russische satelliettechnologie en aanvoer van voedsel willen voor de bevolking. Het meest gesloten land ter wereld kampt al jaren met voedseltekorten.

Het Noord-Koreaanse staatspersbureau noemt overigens geen reden voor de ontmoeting. KCNA zegt alleen dat Poetin en Kim elkaar zullen ontmoeten en met elkaar in gesprek zullen gaan.

'Grote fout'

De Russische minister van Defensie Sjojgoe bracht in juli een bezoek aan de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang. Hij zou Kim toen al hebben gevraagd om wapens naar Rusland te sturen, zeggen Amerikaanse bronnen. Sjogjoe zei destijds ook dat Rusland en Noord-Korea overwegen om gezamenlijke militaire oefeningen te houden. Het zou voor het eerst zijn dat de landen dat samen ondernemen.

Washington stelt dat het een "grote fout" zou zijn als Noord-Korea wapens aan Rusland levert die gebruikt kunnen worden in Oekraïne, en waarschuwt Pyongyang dat het daarvoor "zal boeten".

Gepantserde wagons

Kim verlaat zijn land maar zelden. De laatste keer was in 2019, voor de coronapandemie, toen hij ook naar Vladivostok reisde voor een ontmoeting met de Russische president.

De Noord-Koreaanse leider reist net als de vorige keer met zijn eigen trein. De wagons zijn naar verluidt gepantserd. Japanse media schrijven dat de beveiliging van het station van de Russische grensstad Chasan is opgevoerd, waar de trein van Kim waarschijnlijk Rusland binnenrijdt. Ook in Vladivostok zou veel politie op de been zijn.