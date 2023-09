Oranje-topscorer Miedema traint na negen maanden weer mee bij Arsenal

In juni was de international nog aanwezig bij de Champions League-finale tussen FC Barcelona en Wolfsburg, in Eindhoven. Daar liet Miedema weten dat ze binnen vier maanden weer fit wilde zijn. "Ik kijk er naar uit weer op het veld te staan. Het was al fijn om weer te kunnen rennen, maar tegen een bal aantrappen is iets wat je heel erg mist."

Afgelopen augustus moest Miedema nog een keer onder het mes om wat littekenweefsel te verwijderen.

Topscorer aller tijden

Met 95 treffers in 115 interlands is de spits van Arsenal topscorer aller tijden bij Oranje. Miedema debuteerde in 2013 bij voor het Nederlands elftal en had een groot aandeel in de Europese titel van 2017. Ze was ook actief op de WK's van 2015 en 2019, de Olympische Spelen in 2021 en het EK van 2022.

Sinds 2017 speelt Miedema bij het Engelse Arsenal, daar scoorde ze in 110 wedstrijden maar liefst 126 keer.