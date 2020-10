Chaos in Kirgizië, noodtoestand afgekondigd en 'moordaanslag' op ex-president

De elf oppositiepartijen zijn het niet eens geworden over de samenstelling van de nieuwe regering. President Jeenbekov is wel in functie gebleven. Hij heeft gezegd dat hij bereid is af te treden zodra een nieuwe regering is benoemd.

Sinds 20.00 uur lokale tijd geldt in Bisjkek de noodtoestand. Militairen hebben orders gekregen van president Jeenbekov om controleposten in te richten en te voorkomen dat er gevechten uitbreken. "Maar er zijn bijeenkomsten op straat en er zijn weinig militairen te zien", zegt Godfroid.

"Het loopt overduidelijk uit de hand", zegt Rusland-correspondent David Jan Godfroid. "Sinds zondag is het in Kirgizië een enorme chaos. Er is geen regering en een premier die niet wordt erkend."

Oud-president Atambajev van Kirgizië heeft naar verluidt een moordaanslag overleefd in de hoofdstad. Zijn auto werd op straat onder vuur genomen, melden landelijke media. De huidige president van het Centraal-Aziatische land, Jeenbekov, heeft de noodtoestand uitgeroepen in hoofdstad Bisjkek.

Het is niet voor het eerst dat politieke spanningen tot uitbarsting komen in Kirgizië. In de voormalige Sovjetstaat werden bijvoorbeeld in 2005 en 2010 de regeringen afgezet in een revolutie. "En tussendoor is het er ook onrustig geweest", weet Godfroid.

Nieuw hoofdpijndossier voor Rusland?

Rusland heeft de hoop uitgesproken dat er snel een einde komt aan de chaos in het buurland. "Moskou staat bepaald niet te springen om weer een hoop onrust in een voormalige Sovjetrepubliek", legt de correspondent uit. Want ook in Wit-Rusland zijn er massaprotesten tegen de regering en in de Kaukasus is de strijd om de betwiste regio Nagorno-Karabach weer opgelaaid.

"Waar het uiteindelijk allemaal om draait voor het Kremlin is dat Wit-Rusland, Armenië, Azerbeidzjan en Kirgizië allemaal binnen de Russische invloedsfeer blijven. Maar de kans dat Kirgizië daarbuiten valt, bestaat niet of nauwelijks. Want wie daar ook aan de macht komt, hij zal de banden met Rusland niet verbreken. Daarvoor is het land te afhankelijk van het grote buurland."