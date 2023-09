Vanavond op tv: Hulpverlening Marokko hapert • Interview biograaf Musk • Spanningen in Nagorno-Karabach

Te weinig hulpverleners in aardbevingsgebied?

De hulpverlening na de aardbeving in Marokko lijkt moeizaam te gaan. Op verschillende plekken klagen bewoners dat er te weinig hulp is. De Marokkaanse overheid heeft slechts enkele landen toegestaan om zoek- en reddingsteams te sturen.

We spreken verslaggever Ties Brock. Hij is in het aardbevingsgebied.