Rode tiran en lavameeuw keren terug op Galapagoseiland dat Darwin inspireerde

Ecuador trekt ruim 3 miljoen euro uit om twaalf diersoorten te herintroduceren die zijn uitgestorven op een van de bekendste Galapagoseilanden. Het gaat om reuzenschildpadden en vogels als de rode tiran, de galapagosbuizerd en de lavameeuw. Ook vegetarische boomvinken die Darwin inspireerden tot zijn evolutietheorie moeten terugkomen op het eiland Floreana.

De dieren stierven uit op Floreana door de grote menselijke invloed op dat eiland, waar tussen 1805 en 1909 de eerste permanente bewoner van de eilandengroep woonde, de achtergelaten Ierse zeeman Patrick Watkins. Sinds de 17de eeuw gebruikten piraten en walvisvaarders de afgelegen eilandengroep, 1000 kilometer vanaf het Zuid-Amerikaanse vasteland, al als uitvalsbasis.

In 1835 deed een jonge Charles Darwin het eiland aan op wereldreis met de Beagle. Hij kreeg hier van een bewoner te horen dat die aan de schilden kon herkennen op welk van de eilanden een schildpad was gevangen. Dat verschil zou Darwin later met zijn evolutietheorie verklaren.

Evolutietheorie

Het was Darwin zelf namelijk ook opgevallen dat overeenkomstige diersoorten op de verschillende eilanden er net even anders uitzagen. Hij verklaarde dat dit kwam doordat de diersoorten via natuurlijke selectie perfect waren aangepast aan de verschillende omstandigheden op hun eiland.

Terwijl de unieke ontwikkeling van de natuur op de Galapagoseilanden zo wereldberoemd werd, had die ook zwaar te lijden onder menselijke invloeden. Ratten en katten die waren meegekomen op schepen verschalkten er zeldzame diertjes, losgelaten geiten knaagden het eiland kaal.

Succes

De geiten werden in 2007 al van het eiland verwijderd en de regering van Ecuador gaat nu ook de strijd aan met ratten en katten. Vanaf januari volgend jaar moet het eiland zo weer klaargemaakt worden voor de herintroductie van de dieren die hier niet meer voorkomen.

Een eerdere poging tot natuurbehoud op de archipel wierp eerder dit jaar al vruchten af. In een fokprogramma voor de zeldzame rode tiran op buureiland Santa Cruz kropen dit jaar bij vijftien broedpaartjes twaalf kuikens uit het ei. Dat was een recordaantal sinds de start van het programma in 2018.

Ook keerden de reuzenschildpadden terug naar een ander eiland: