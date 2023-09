Vrees voor veel meer doden door storm Daniel in Libië

In Libië heeft de storm Daniel aan zeker 150 mensen het leven gekost, maar gevreesd wordt voor nog veel meer doden. Het lokale hoofd van de Rode Halve Maan, zoals het Rode Kruis in Libië heet, denkt dat het dodental zal oplopen tot zeker 250. De regering in het oosten van het land spreekt zelfs van een veelvoud daarvan.

Osama Hamad, premier van de door het parlement gesteunde regering in het oosten van het land, zei vandaag op de Libische televisie dat er 2000 doden te betreuren zijn. Ook zouden er nog duizenden mensen vermist zijn. Hamad zei niet waar hij de aantallen vandaan heeft.

De meeste doden zouden zijn gevallen in de stad Derna, dat door de autoriteiten tot rampgebied is verklaard. De stad is afgesloten van de buitenwereld. Er is op dit moment geen elektriciteit en geen communicatie mogelijk. Lokale media noemen de situatie ter plekke "catastrofaal".

De Rode Halve Maan zegt dat de organisatie het contact heeft verloren met in ieder geval één hulpverlener, en dat meer hulpverleners mogelijk vermist zijn.

Troepen naar Benghazi

Ook Benghazi, de Jabal Al-Akhdar-regio's en de buitenwijken van Al-Marj zouden zwaar zijn getroffen. Het afgelopen weekend deelden Libiërs beelden op sociale media van overstroomde huizen en wegen in verschillende gebieden in Oost-Libië.

Beelden laten wadende inwoners en nauwelijks begaanbare wegen zien: