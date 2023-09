'150 doden door storm Daniel in Libië'

In Libië heeft de storm Daniel aan zeker 150 mensen het leven gekost. Dat meldt een overheidsbron aan persbureau AFP. Andere bronnen houden lagere aantallen aan.

De autoriteiten hebben de stad Derna tot rampgebied verklaard, nu overstromingen een groot deel van de stad hebben verwoest.

De slachtoffers vielen als gevolg van overstromingen in Derna, de Jabal Al-Akhdar-regio's en in de buitenwijken van Al-Marj, zegt de bron tegen AFP.

Ook de stad Benghazi is getroffen door de storm. Het afgelopen weekend deelden Libiërs beelden op sociale media van overstroomde huizen en wegen in verschillende gebieden in Oost-Libië.

Verwacht wordt dat de storm vandaag naar het westen van Egypte trekt. De weerbureaus in dat land hebben gewaarschuwd voor slecht weer. Storm Daniel liet vorige week ook een spoor van vernieling achter in Griekenland. Daar kwamen minimaal 15 mensen om.