Beton op de weg, Gotthardtunnel dicht voor onderzoek

De Gotthard-autotunnel in Zwitserland is in beide richtingen voor onbepaalde tijd dicht. Bij de ingang aan de noordkant zijn gistermiddag stukken beton op de rijbaan gekomen. Dat komt door een 25 meter lange scheur in het plafond. Bij het neerkomen van het beton is niemand gewond geraakt.

De tunnel is een van de belangrijkste autoroutes door de Alpen. Het verkeer wordt voorlopig omgeleid via de Gotthardpas en de San Bernardino-tunnel. De pas is een smalle, zeer bochtige weg. Wie de San Bernardino neemt, moet een heel eind omrijden.

Als de afsluiting van de Gotthardtunnel lang duurt, wordt het omrijden via de San Bernardino nog problematischer. Die tunnel gaat in oktober meerdere nachten tussen 22.00 uur en 05.00 uur dicht voor sanering en onderhoud.

De Gotthard-spoortunnel is sinds 10 augustus dicht voor passagierstreinen. Dat is vanwege de ontsporing van een trein. Passagierstreinen worden over de pas geleid.

Brand 2001

In 2001 ging de Gotthard-autotunnel voor twee maanden dicht na een botsing tussen twee vrachtwagens, waarbij brand uitbrak. Een van die vrachtwagens was geladen met autobanden die ook in brand vlogen.

Door de hitte die vrijkwam, stortte het plafond over een lengte van 100 meter in. Die ramp kostte het leven aan elf mensen. Na de brand werd de veiligheid in de tunnel verbeterd.