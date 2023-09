Podcast De Dag: Mustafa Marghadi over 'zijn' Marokko na de beving

Normaal is Mustafa Marghadi correspondent in Zuidoost-Azië, maar toevallig was hij op familiebezoek in Marokko toen vrijdag rond 23.00 uur de grond begon te schudden. Sindsdien is hij voor even correspondent in Marokko en non-stop voor de NOS aan het werk om verslag te doen van de enorme verwoesting.

In podcast De Dag vertelt hij over wat hij hoort en ziet in de afgelegen berggebieden die hij zelf zo goed kent: met de ezelpaden, de onverharde wegen en de lemen huizen waar hij zelf nog met zijn ouders in verbleef, en die hij ook zelf hielp bouwen. Hoewel de professionele werkmodus aan staat, doet die band met 'zijn' Marokko natuurlijk ook wat met hem.

Reageren? Mail [email protected]