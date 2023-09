Jumbo wedde in Vuelta op twee paarden, maar heeft nu een derde vooraan galopperen

"Wel dat we met Jonas (Vingegaard) en Primoz (Roglic) zo lang mogelijk hoog wilden blijven staan in het klassement, en dat we het spelen van de kaart 'welke kopman gaan we gebruiken' zo lang mogelijk wilden uitstellen", vervolgt Heijboer in Langs de Lijn.

Drie etappezeges, de rode trui en de volledige topdrie van het algemeen klassement van de Vuelta. Allemaal in bezit van Jumbo-Visma op de tweede rustdag, met nog een week koers te gaan. "Dit scenario is niet door ons hoofd gegaan", bekent head of performance van Jumbo-Visma Mathieu Heijboer.

Heijboer vindt het te makkelijk om één reden te noemen waarom de ploeg nu zo goed presteert. "We hebben aan het begin van het jaar duidelijk gemaakt wie waar ging rijden, daarin hebben we geprobeerd een zo ideaal mogelijke voorbereiding te creëren." Zo koerste Roglic bewust niet meer na de Giro, en zijn Vingegaard en Kuss juist weer snel na de Tour in training gegaan. "Om te winnen heb je Sepp nodig", lacht Heijboer.

De stand geeft volgens Heijboer ook een beetje een vertekend beeld. "We staan nu 1-2-3, maar Vingegaard en Roglic hebben Ayuso en Mas bergop misschien op vijf of tien seconden gereden. Op papier zijn we heel dominant, maar qua wedstrijdverloop valt dat wel mee op dat gebied."

Wordt het wielrennen dan niet gauw saai, met deze overheersing? "Dominantie is een onderdeel van sport", vindt Heijboer. "Dat zie je nu ook met Max Verstappen in de Formule 1. Ik denk dat het saai wordt als het te lang duurt, maar het is ook goed, omdat de competitie nu gaat nadenken over hoe ze het beter kunnen doen. Daardoor wordt de sport in zijn algemeenheid beter. Er komt een moment dat wij ook weer voorbijgereden worden."

"Het gaat om keuzes maken", zegt Heijboer over het verschil in aanpak tussen zijn ploeg en de concurrenten. "Wil je zo veel mogelijk wedstrijden rijden, of wil je er een paar heel goed rijden? Ik denk dat daar een groot verschil zit."

Of Heijboer het zichzelf aanrekent dat de ploeg niets van de dopingpraktijken wist? "Dat schiet weleens door mijn hoofd, maar we hebben de renners niet 24 uur per dag op camerabewaking. We begeleiden ze en schetsen kaders van wat wel en vooral niet kan. Dat is voor iedereen wel duidelijk. We kijken in de spiegel of we iets beter hadden kunnen doen, maar het onderzoek loopt nog, dus we kunnen nog geen uitspraken doen over waar nu de fout zit."

Met of zonder zorgen gaat de Vuelta dinsdag verder. Zondag weten we of het de Nederlandse ploeg is gelukt om de volledige topdrie bezet te houden. Zo ja, in welke volgorde. En of dus de trilogie gelukt is: in één jaar tijd zowel de Giro, de Tour als de Vuelta winnen.