Landelijk meldpunt verwarde personen moet duidelijkheid bieden

Mensen die zich echt zorgen maken over iemands toestand of situatie kunnen voortaan 0800-1205 bellen. Het gaat om niet-acute situaties.

Staatssecretaris Blokhuis is blij met het meldpunt. In eerste instantie had hij gemeenten verplicht zo'n meldpunt in te richten. Ook zijn er regionale meldpunten. Maar de verschillende meldpunten leiden soms tot verwarring.

Er is een landelijk meldpunt gelanceerd om zorgwekkend gedrag en verwarde personen te melden. Het moet ervoor zorgen dat mensen die hen willen helpen beter weten waar ze terechtkunnen.

Quote

Blokhuis: "Denk bijvoorbeeld aan mensen die verward gedrag vertonen, niet goed voor zichzelf kunnen zorgen of in een vervuild huis wonen. De oude overbuurman die steeds vaker met blote voeten op straat loopt of iemand die door oplopende schulden depressief raakt en dakloos dreigt te worden."

Het landelijk meldpunt komt niet in de plaats van de lokale en regionale nummers. Als je belt, word je daar juist vaak naar doorverbonden om in contact te komen met de buurtregisseur, een wijkteam of andere hulpverleners.

Maar de verwachting is dat mensen nu sneller en makkelijker bellen als het met iemand niet goed gaat. Ook is het de bedoeling dat de politie hierdoor minder vaak in actie hoeft te komen.