Dode bij steekincident op straat in Velsen

Bij een steekincident in Driehuis, in de gemeente Velsen, is iemand overleden. De politie is nog op zoek naar de mogelijke dader.

Het steekincident gebeurde rond 10.50 uur op straat. Veel mensen hebben dat zien gebeuren, schrijft NH Nieuws. Onder de getuigen zijn mogelijk leerlingen van een nabijgelegen middelbare school. Hun is slachtofferhulp aangeboden.

Over de aanleiding van de steekpartij en de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt.

De politie zoekt nog naar een witte, lange man met lichtgekleurde kleding. Er is een Burgernet-melding verstuurd.