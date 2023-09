Politie zet opnieuw waterkanon in tegen betogers op A12

Voor de derde dag op rij blokkeren klimaatdemonstranten van Extinction Rebellion (XR) de A12 in Den Haag. Rond het middaguur liepen enkele honderden betogers de snelweg op. De weg is in beide richtingen afgesloten. Ruim een half uur na het begin van de demonstratie zette de politie een waterkanon in.

Direct aan het begin van de actie versperde de politie de weg, waardoor de demonstranten niet konden doorlopen naar de tunnelbak van de snelweg. Agenten riepen de klimaatactivisten op om weg te gaan en verder te demonstreren op de Laan van Reagan en Gorbatsjov, tegenover station Den Haag Centraal.

De Haagse burgemeester Van Zanen heeft toestemming gegeven aan de politie om in te grijpen. Met hulp van een waterkanon probeert de politie de demonstranten van de weg te verdrijven.

Op de rijbaan in de richting van Den Haag zijn inmiddels geen betogers meer. De actievoerders zijn naar de rijbaan in de omgekeerde richting gestuurd. De snelweg is nog wel in beide richtingen afgesloten voor verkeer.

Het is de eerste keer dat de actiegroep de snelweg op een doordeweekse dag blokkeert. De demonstranten willen de blokkades volhouden tot alle fossiele subsidies worden afgeschaft.

'Ontwrichtende acties'

Van Zanen zei gisteren tegen Omroep West zich grote zorgen te maken over de "ontwrichtende acties" die voor de komende werkdagen zijn aangekondigd. "Vele tienduizenden mensen moeten morgen langs deze belangrijke toegangsroute gewoon weer naar hun werk. Ik zal mij ook de komende dagen blijven inzetten om de ontwrichting van de stad tegen te gaan."

Zaterdag blokkeerden duizenden actievoerders de tunnelbak van de A12. 2400 demonstranten werden aangehouden, onder wie tientallen minderjarigen. De demonstranten werden met bussen naar het ADO-stadion gebracht, aan de rand van de snelweg. Vanaf daar mocht de meerderheid naar huis.

Bij de demonstratie van gisteren greep de politie eerder in dan de dag ervoor. Anderhalf uur na het begin van de blokkade verwijderde de politie de laatste demonstrant. Ruim 500 mensen werden aangehouden. Volgens XR werden dezelfde dag alle demonstranten weer vrijgelaten.