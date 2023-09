Baan vinden met arbeidsbeperking blijft ook in krappe markt lastig

Het stoort Cedris ook dat degenen die wel aan de slag komen weinig verdienen, omdat ze door hun beperking niet voltijds kunnen werken. Gemiddeld werken mensen 28,7 uur per week, waarmee zij volgens de organisatie maandelijks 445 euro minder verdienen dan het minimumloon. "Ook deze medewerkers verdienen het om zonder geldzorgen te leven", benadrukt El Mokaddem.

"Met de schreeuwende arbeidstekorten is het niet uit te leggen dat er een groep onvrijwillig aan de zijlijn staat, omdat de begeleiding niet wordt geboden", zegt voorzitter Mohamed El Mokaddem. Hij stelt dat het van de politieke wil van een gemeente afhangt welke opties mensen krijgen.

Van de 260.000 mensen met een arbeidsbeperking die vorig jaar in een speciaal register stonden om een baan te vinden, slaagde met 125.000 ongeveer de helft er niet in om ook werk te vinden bij een sociaal ontwikkelbedrijf. Dat zijn bedrijven die zich juist specialiseren om mensen met een arbeidsbeperking te helpen bij het vinden en houden van een baan.

Cedris is de landelijke vereniging voor een inclusieve arbeidsmarkt. De leden zijn een belangrijke partner voor de uitvoering van bijvoorbeeld de Participatiewet, om onder meer mensen met een lichamelijke beperking, psychiatrische problemen of statushouders aan werk te helpen. Leden zijn bijvoorbeeld leer-werkbedrijven, sociale ondernemingen of gemeenten. Voor het onderzoek baseert Cedris zich op aangeleverde informatie van zo'n 80 procent van de leden.