Huis waar Marilyn Monroe overleed gered van de sloop

Het huis waar Marilyn Monroe overleed is gered van de sloop. De eigenaar had een vergunning gekregen om de bungalow in Los Angeles af te breken, maar de gemeenteraad stak daar binnen een dag een stokje voor.

Monroe kocht het huis met vier slaapkamers en een zwembad begin 1962 voor 75.000 dollar. Ze was toen net gescheiden van haar derde man, toneelschrijver Arthur Miller.

Zes maanden later, in augustus 1962, werd ze er dood aangetroffen in bed. Een overdosis slaappillen was de filmster op 36-jarige leeftijd fataal geworden.