Bij een brand in een woning in Waarland (Noord-Holland) is iemand omgekomen. De politie onderzoekt nog wie het is.

De brand brak rond 09.30 uur uit in het vrijstaande huis in het dorp, dat in de regio West-Friesland ligt. Brandweerlieden ontdekten het lichaam tijdens het blussen, schrijft NH Nieuws. De oorzaak van de brand wordt onderzocht.

Bij de brand kwam veel rook vrij. Omwonenden werd geadviseerd deuren en ramen dicht te houden. Rond 11.30 uur was de brand nog niet meester.