Oomen van Jumbo-Visma naar Lidl-Trek: 'Wil beste uit mezelf halen'

Sam Oomen gaat van Jumbo-Visma naar Lidl-Trek. Oomen heeft een contract voor drie jaar bij de Amerikaanse WorldTour-ploeg getekend.

De Tilburger stond in zijn beginjaren bekend als een groot talent. Na zijn 9e plaats in de Giro d'Italia van 2018, waar hij in dienst reed van Tom Dumoulin, werd gehoopt dat hij ronderenner zou kunnen worden.

De klimmer stapte in 2021 van Team Sunweb over naar Jumbo-Visma en wilde daar bijdragen aan de successen van de Nederlandse ploeg, maar mede door valpartijen en blessures was de 28-jarige Brabander de afgelopen jaren niet erg succesvol.

Bij Lidl-Trek wordt hij ploeggenoot van Bauke Mollema en hoopt Oomen weer stabieler te worden en een hoger niveau te halen. "Ik wil gewoon het beste weer uit mezelf halen. De beste jaren liggen nog voor me."