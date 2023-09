Tunahan Kuzu niet door als Kamerlid voor Denk

Tunahan Kuzu gaat na de verkiezingen niet door als Tweede Kamerlid voor Denk. "Mijn werk in de volksvertegenwoordiging zit erop", schrijft Kuzu in een verklaring.

Kuzu, een van de oprichters van Denk, blijft wel betrokken bij de partij. "Omdat ik ervan overtuigd ben dat in een periode van verrechtsing de vertegenwoordiging van Denk in de Tweede Kamer belangrijker dan ooit is." De komende tijd fungeert Kuzu als campagneleider voor de verkiezingen op 22 november.

Bij die verkiezingen is Stephan van Baarle lijsttrekker, werd gisteren bekend. Kuzu laat vandaag weten dat Dogukan Ergin de nummer 2 van de lijst is. Ergin was lange tijd medewerker voor Denk in de Tweede Kamer en is nu wethouder in Schiedam.

Afsplitsing

Kuzu (42) begon zijn politieke loopbaan in 2008 als PvdA-gemeenteraadslid in Rotterdam. In 2012 kwam hij namens die partij in de Tweede Kamer. Na onenigheid over het integratiebeleid van PvdA-minister Asscher splitste hij zich twee jaar later samen met Selcuk Öztürk af.

De twee richtten met Denk een nieuwe partij op. Met Kuzu als lijsttrekker haalde de partij drie zetels bij de verkiezingen in 2017. Kuzu was partijleider en fractievoorzitter, maar droeg die taken in 2020 over aan Farid Azarkan. Daarbij kondigde hij ook zijn vertrek uit de politiek aan.

Machtsstrijd

Aanleiding was een machtsstrijd tussen de twee Denk-oprichters. Onderdeel hiervan was een affaire van Kamerlid Kuzu met een vrijwilligster van Denk en vermeend grensoverschrijdend gedrag daarbij. Kuzu sprak destijds van een "politieke broedermoordaanslag" door Öztürk.

De twee legden het bij, maar de kwestie leidde uiteindelijk wel tot het vertrek van Öztürk. Kuzu kwam juist terug van zijn beslissing om de politiek te verlaten en bleef in de Kamer.