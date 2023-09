Dag drie na de verwoestende aardbeving in Marokko: dit is de stand van zaken

De internationale hulpverlening komt langzaam op gang. Inmiddels zijn vier reddingsteams aangekomen op uitnodiging van Marokko. Zij zoeken onder het puin naar overlevenden. Dit is de stand van zaken.

Marokko werd vrijdagavond opgeschrikt door een zware aardbeving in het zuiden van het Atlasgebergte. Volgens officiële cijfers zijn zeker 2122 mensen om het leven gekomen, en zijn er bijna 2500 gewonden gemeld.

Het gaat om de zwaarste aardbeving ooit in het Noord-Afrikaanse land, met een kracht van 6,8. Het epicentrum lag vlak bij de stad Marrakech. In het getroffen gebied is de schade groot. Zeker 300.000 mensen zijn getroffen door de aardbeving, schat de VN.