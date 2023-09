Pakistaan krijgt 12 jaar cel voor oproep tot moord op Wilders

De rechtbank in Den Haag heeft de Pakistaanse oud-cricketspeler Khalid Latif veroordeeld tot een celstraf van twaalf jaar. Hij is schuldig bevonden aan een poging tot uitlokking van moord op PVV-leider Wilders, opruiing en bedreiging.

Het is de eerste keer dat een Nederlandse rechter iemand in het buitenland veroordeelt voor het bedreigen van een Nederlandse politicus. Het vonnis is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie.

De 37-jarige Latif woonde de zittingen in het Justitieel Complex Schiphol niet bij. Hij liet zich ook niet vertegenwoordigen door een advocaat. Vermoedelijk is hij in Pakistan. Nederland heeft geen uitleveringsverdrag met dat land.

Net als bij de vorige zitting zat Wilders vandaag wel in de zaal. In een reactie op het vonnis roept hij het kabinet op om Pakistan onder druk te zetten om de man te arresteren en uit te leveren.

Video

Latif stelde in 2018 3 miljoen roepi (toen ruim 20.000 euro) in het vooruitzicht voor diegene die Wilders zou doden. Hij deed dat in een video die hij op YouTube zette.

De aanleiding daarvoor was een cartoonwedstrijd over de profeet Mohammed die Wilders had uitgeschreven. Die leidde tot grote onrust en protesten in islamitische landen, met name in Pakistan. Nederlandse vlaggen en foto's van Wilders werden daarbij verbrand.

Vrije woord

"De verdachte heeft door zijn handelen in de eerste plaats een zeer ernstige inbreuk gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van Wilders", zegt de rechtbank.

Verder nemen de rechters het hoog op dat als gevolg van deze video "het vrije woord in Nederland op onacceptabele wijze wordt beperkt". Iedereen, en een lid van de volksvertegenwoordiging in het bijzonder, moet volgens de rechtbank de vrijheid hebben om zich kunnen uiten zoals hij of zij dat wil.