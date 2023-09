Djokovic eert mentor Bryant na US Open-zege: 'Hij hielp me geloof te houden'

Aan de telefoon voorzag Bryant hem van advies, vertelde Djokovic kort na het overlijden van Bryant. De Serviër zat in een diep dal, was 'emotioneel en fysiek uitgeput' door de constante pijn.

"We kletsten vaak over het hebben van een winnaarsmentaliteit, in de periode dat ik met blessures worstelde en mijn rentree in de top van het tennis wilde maken. Hij was een van de mensen op wie ik kon bouwen."

In het Arthur Ashe Stadium vertelde Djokovic het verhaal achter zijn lichtblauwe shirt. "Kobe was een goede vriend van me."

In de jaren dat Djokovic worstelde met een slepende blessure aan zijn elleboog, was Bryant een van de mensen bij wie hij steun zocht. Tot januari 2020, toen Bryant en zijn dochter Gianna omkwamen na een helikoptercrash, kon hij bij de (voormalig) sterbasketballer terecht.

Op dit moment heerst Djokovic als nooit tevoren over de tenniswereld. Aan stoppen denkt de 36-jarige niet, vertelde hij gisteren na zijn winst op Daniil Medvedev in de finale van de US Open. En waarom zou hij ook: van de vier grand slams won hij er dit jaar drie.

Novak Djokovic ritste gisteravond na het winnen van zijn 24ste grand slam zijn vest open. Er kwam een lichtblauw shirt tevoorschijn, met 'Mamba Forever' erop. Het was een eerbetoon aan Kobe Bryant, de in 2020 overleden basketballegende, op wie hij kon bouwen in donkere tijden.

Bryant, bijnaam 'The Black Mamba', werd een mentor voor Djokovic. "Rondom zulke mensen stel ik me op als een student. Ik stel vragen, luister naar wat ze te zeggen hebben en neem het in me op. We wisselden levenservaringen uit die ik kon gebruiken in mijn persoonlijke leven en in mijn carrière."

Bryant drukte Djokovic op het hart rustig te blijven, te vertrouwen op de uitgestippelde route naar herstel: trust the process. 'The Black Mamba' sprak daarbij uit ervaring.

In 2013 liep Bryant zelf tegen een hele akelige blessure aan. Toen 35 jaar, scheurde de routinier een achillespees af en moest hij onder het mes. Na een strijd van acht maanden keerde hij terug. En plakte hij nog twee jaar aan zijn carrière.

"In die jaren dat ik worstelde met mijn blessure was hij er voor me", zei Djokovic. "Emotioneel had ik veel te verstouwen. Ik zakte in de ranking en moest me weer omhoog knokken. Kobe gaf me adviezen en handvatten om het geloof in mezelf te behouden."

Tranen in Melbourne

Toen Bryant en zijn dochter overleden in januari 2020, speelde Djokovic de Australian Open. Na zijn gewonnen kwartfinale droeg hij een vest met de initialen KB en een hart erin gestikt. In gesprek met John McEnroe barstte hij toen in tranen uit.

De weduwe van Bryant reageerde vannacht op Instagram op het eerbetoon van Djokovic. 'Real recognize real', schreef ze.