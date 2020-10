Vuurwerkbranche spant kort geding aan tegen Rotterdam

De Nederlandse vuurwerkbranche spant een kort geding aan tegen Rotterdam vanwege het gemeentelijke verbod op het afsteken van vuurwerk.

Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland (BPN), Stichting VuurwerkCheck en vijftien Rotterdamse vuurwerkwinkels vinden dat het verbod te ver gaat. "Het volledig vuurwerkvrij verklaren van een gemeente doet geen recht aan het plezier van consumenten die wel op een goede manier omgaan met vuurwerk", zegt Marcel Teunissen, voorzitter van de BPN. Hij stelt voor in plaats van het verbod strenger te controleren, harder te straffen en vuurwerkvrije zones in te stellen.

Rotterdam kondigde in januari als eerste grote gemeente in Nederland een algeheel vuurwerkverbod aan, na meerdere incidenten tegen onder anderen hulpverleners tijdens de afgelopen jaarwisseling. In de Algemene Plaatselijke Verordening is het hele gemeentelijke gebied opgenomen.

Juridische haalbaarheid

De gemeente legde eerder bezwaren van de vuurwerkbranche naast zich neer. Daarom stapt de branche naar de rechter. "De juridische haalbaarheid van een gemeentelijk afsteekverbod wordt door velen in twijfel getrokken", schrijft de branche. "Eerder dit jaar is een voorstel voor een volledig afsteekverbod in Amsterdam door burgemeester Halsema in de ijskast gezet, omdat invoering op korte termijn 'juridisch risicovol' werd geacht."

Ook in Amsterdam stemde een meerderheid van de gemeenteraad voor een vuurwerkverbod, maar burgemeester Halsema wees op praktische bezwaren. Zo zijn er meerjarige vergunningen afgegeven aan Amsterdamse vuurwerkverkopers, die niet zomaar ingetrokken kunnen worden.

De zittingsdatum van het kort geding is nog niet bekend.