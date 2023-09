Britse koning Charles feliciteert Noord-Korea met 75-jarig bestaan

De Britse koning Charles heeft Noord-Korea gefeliciteerd met het 75-jarige bestaan, meldt het Noord-Koreaanse staatspersbureau KCNA. "Ik stuur u mijn beste wensen voor de toekomst, nu inwoners van de Democratische Volksrepubliek Korea hun Nationale Dag vieren", zou het bericht luiden.

Charles zet met het bericht een diplomatiek gebruik van zijn moeder voort. De boodschap is identiek aan de tekst die koningin Elizabeth in het verleden aan het Koreaanse volk stuurde op de nationale feestdag van het land. Noord-Korea onthulde die praktijk in 2021.

Een woordvoerder van het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigde toen dat er al enkele keren gelukwensen uit naam van de koningin waren overgebracht aan het land. Dergelijke boodschappen worden gecoördineerd en geschreven door het ministerie.

Diplomatieke betrekkingen onder druk

Het Verenigd Koninkrijk en Noord-Korea onderhouden sinds 2000 diplomatieke betrekkingen. De relatie staat echter al lang onder druk vanwege het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma. De Britse ambassade in Pyongyang is gesloten vanwege de strenge coronarestricties voor buitenlanders in het land.

Hoewel het bericht van Elizabeth destijds verbazing opriep vanwege Pyongyangs vijandige houding tegenover het Westen, wezen Koreakenners erop dat het bericht expliciet gericht was aan het Koreaanse volk, niet aan dictator Kim Jong-un. Ook werd opgemerkt dat een dergelijke toenadering het beeld van het regime ondermijnt dat het Westen de aartsvijand van het Koreaanse volk is.

Groots gevierd

Noord-Korea vierde zaterdag groots het 75ste jaar van de Kim-dynastie, die begon met Kim Il-sung, de grootvader van de huidige leider. Er waren kransleggingen en een grote parade, waarbij ook vertegenwoordigers van bondgenoten als China en Rusland aanwezig waren. Ook presenteerde Kim een onderzeeër die kernkoppen zou kunnen lanceren.

Meerdere andere landen brachten felicitaties over aan het land, dat internationaal als een paria geldt vanwege zijn atoomprogramma. De berichten kwamen vooral van landen uit de Oost-Aziatische regio, zoals Singapore, Nepal en Bangladesh, aangevuld met voornamelijk Afrikaanse landen als Congo, Namibië, Mozambique en Senegal.

Naast koning Charles wordt slechts één ander westers staatshoofd genoemd in het overzicht van KCNA: koning Carl Gustaf van Zweden. "Ter ere van de verjaardag van de oprichting van de Democratische Volksrepubliek Korea breng ik uwe excellentie mijn beste wensen over voor de toekomst en het welzijn van de inwoners van de Democratische Volksrepubliek Korea", luidde volgens het propagandakanaal de boodschap van de Zweedse koning.