Verbijstering en vraagtekens bij fractie PvdD over ruzie in partijtop

Vier Kamerleden van de Partij voor de Dieren laten vanochtend op X blijken overvallen te zijn door het conflict tussen partijleider Esther Ouwehand en het bestuur. Het viertal had tot nog toe niet gereageerd op de ruzie die dit weekend op straat kwam te liggen.

"Wat is er in vredesnaam gebeurd de afgelopen dagen?", schrijft Frank Wassenberg. "Het duizelt me nog steeds." Eva van Esch spreekt van een "verwarrend weekend". "In de afgelopen 72 uur is er veel gebeurd waar ik nog vragen over heb", schrijft Lammert van Raan. Leonie Vestering is "geschokt".

Signalen en informatie

Afgelopen zaterdag liet het partijbestuur weten dat Ouwehand toch niet opnieuw wordt voorgedragen als lijsttrekker. In juli werd haar voordracht aangekondigd, maar daarna kwamen er volgens het partijbestuur "signalen en informatie" binnen "die wijzen op schendingen van integriteit". Over de aard van de meldingen wilde partijvoorzitter Ruud van der Velden niks kwijt.

Een paar uur later kwam via de NOS een kritische brief naar buiten die Ouwehand een dag eerder aan het bestuur had gestuurd. In die brief zet de fractievoorzitter uiteen dat het bestuur "onvoldoende besef heeft van de meest basale democratische verhoudingen". Ook beschrijft Ouwehand dat ze wordt tegengewerkt door het bestuur en dat het conflict al langer sleept.

Campagneleider stopt

Net als een flink aantal andere partijleden sprak Tweede Kamerlid Christine Teunissen direct steun uit voor Ouwehand, maar de rest van de Tweede Kamerfractie deed er tot vanochtend het zwijgen toe. Opvallend is dat de andere vier fractieleden niet expliciet achter Ouwehand gaan staan en dat ze ook niet lijken te weten waarvan hun fractievoorzitter wordt beschuldigd.

"Ik kies nu geen partij", schrijft Van Raan bijvoorbeeld. "Er is nu vooral veel onduidelijk, ook voor mij", zegt Van Esch. Wassenberg zegt dat hij het besluit van het bestuur "niet kan plaatsen". De Kamerleden benadrukken dat iedereen onschuldig is tot het tegendeel is bewezen en dat vermeende integriteitsschendingen moeten worden onderzocht.

PvdD-campagneleider Daan de Neef (voormalig VVD-Kamerlid) kiest heel duidelijk de kant van Ouwehand. Op X laat hij weten te stoppen met zijn werkzaamheden. "Ik kan niet voor een bestuur werken dat Esther zo behandelt. (...) Dit moet stoppen."

Hoe verder?

Het is onduidelijk hoe het nu verdergaat, bijvoorbeeld met het lijsttrekkerschap. Dat Ouwehand niet wordt voorgedragen door het bestuur betekent niet dat ze geen kandidaat kan zijn. Ouwehand liet zaterdag zelf weten dat ze lijsttrekker wil blijven. Het bestuur zei dat het deze week met een nieuwe kandidaat komt.

Het partijcongres waarop de kandidatenlijst wordt voorgelegd aan de leden staat vooralsnog gepland voor 24 september. Verschillende partijleden hebben aangekondigd dat ze op dat congres het bestuur willen wegsturen.