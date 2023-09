Nederland keert met vijf wereldtitels terug: 'Zijn nu beste roeiland ter wereld'

Meenhorst wist dat de Nederlanders er goed voor stonden, maar hij kon niet aan zien komen wat er dit weekend in Belgrado zou gebeuren. "Het is een mijlpaal, ongelofelijk bijna. Na de Spelen in Tokio riep ik destijds met arrogantie in een talkshow dat we het beste roeiland ter wereld konden worden. Dat het nu gelukt is, is heel bijzonder."

"Soms is er een moment dat alles samenkomt. Dat hebben we dit weekend gezien. We zijn nu het beste roeiland ter wereld", keek bondscoach Eelco Meenhorst terug. En dat allemaal een jaar voor de Olympische Spelen in Parijs.

De twee-zonder, vier-zonder en skiff bij de vrouwen, de dubbelvier en dubbeltwee bij de mannen. Allemaal goud voor Nederland. Wat maakt deze selectie nou zo sterk? "We hebben een onwijs gedreven groep atleten met veel talent, en we hebben de beste coachingstaf die we kunnen hebben", aldus Meenhorst.

"We hebben veel expertise en complementaire mensen. Er is niet al te veel hiërarchie, maar wel een duidelijke structuur met korte lijntjes naar de atleten. We helpen elkaar waar nodig en we leren als één team. In een grote groep leren we sneller van onze fouten dan als we allemaal op eilandjes zitten. Het teamwerk is echt onze kracht nu."

Als de structuur op orde is, draait alles om pieken op het juiste moment. Aan elk puzzelstukje is volgens Meenhorst hard gewerkt. "Op alle aspecten van de sport perfectioneren, de basis leggen in de trainingen, goed kijken waar je staat, eerlijk zijn naar je niveau, dan op het juiste moment pieken en kijken of je het niveau nog een stukje omhoog kan krijgen."

Bekijk hier de vijf gouden races van de Nederlandse roeiers: