Experts kritisch op plan TikTok om China buiten de deur te houden

Er stond voor TikTok afgelopen week veel op het spel. Het bedrijf achter de populaire app wil met een samenwerking met een Europees beveiligingsbedrijf wijdverspreid wantrouwen wegnemen. 'Project Clover' moet ervoor zorgen dat data van Europese gebruikers niet in handen kunnen komen van de Chinese overheid. Maar de Tweede Kamer was woensdag kritisch. En ook drie experts, die op verzoek van de NOS de plannen analyseerden, zien nog veel haken en ogen.

Het project van de populaire video-app heeft grofweg twee belangrijke onderdelen. Allereerst moet alle data van Europese gebruikers eind volgend jaar zijn opgeslagen in Europa. Dat gaat gebeuren bij twee datacenters: een in Ierland en een in Noorwegen. Nu is de data nog verspreid over drie locaties: de VS, Maleisië en Singapore.

Met het tweede onderdeel hoopt TikTok vooral politici te overtuigen. Het bedrijf gaat samenwerken met het Britse beveiligingsbedrijf NCC Group. Samen met TikTok gaan ze het beheer voeren over alle data. Het beveiligingsbedrijf krijgt een soort toezichthoudende rol. Een woordvoerder van het Nederlandse ministerie van Binnenlandse Zaken, dat verantwoordelijk is voor het TikTok-verbod op werktelefoons van ambtenaren, zegt dat de plannen niks veranderen aan het verbod.

Achterdeurtjes

Onder de experts klinkt erkenning voor de moeite die TikTok doet. "Het ziet er op het eerste gezicht uit als een belangrijke verbetering", zegt Erik van der Kouwe, universitair docent computerbeveiliging aan de Vrije Universiteit. Maar er zijn ook kanttekeningen.

Zo worden er vraagtekens gezet bij de onafhankelijkheid van de NCC Group. Volgens Pieter Wolters, universitair hoofddocent burgerlijk recht aan de Radboud Universiteit, is het goed dat het Britse bedrijf buiten TikTok om contact mag hebben met de overheid over TikTok. Dit is contractueel vastgelegd.

"Vraag blijft echter hoe onafhankelijk ze echt zijn", tekent hij aan. "Ze werken uiteindelijk voor TikTok."

De ceo van TikTok probeerde eerder dit jaar ook het vertrouwen van Amerikaanse politici te winnen. Dat ging moeizaam: