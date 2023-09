Export van goederen daalt opnieuw

De Nederlandse export is in juli opnieuw gekrompen. De uitvoer van goederen daalde met 0,9 procent vergeleken met dezelfde maand een jaar geleden, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In juni was de daling nog 1,5 procent.

De export is een belangrijke kurk waarop de economie drijft. Sinds het tweede kwartaal zit Nederland in een milde recessie. Daarbij groeit de Nederlandse economie al vier kwartalen niet of nauwelijks.

Ongunstig

Het begin van het derde kwartaal toont met de dalende exportcijfers nu weinig verbetering. Daarbij constateert het CBS dat de omstandigheden voor de export voor september ongunstiger zijn dan die voor juli.

Dat komt door het negatiever geworden producentenvertrouwen in Duitsland. In dit voor Nederland belangrijke exportland is de industriële productie omgeslagen in een krimp. Verder is in de hele eurozone het vertrouwen en het oordeel over de buitenlandse orders van fabrikanten negatiever.

In juli was in Nederland vooral de uitvoer van metaal- en chemische producten minder dan een jaar eerder. Dat komt volgens CBS-onderzoeker Marjolijn Jaarsma vooral door de dalende productie en vraag naar staal in Duitsland en andere omliggende landen.

Daartegenover stond wel een plus van 2,2 procent aan export van machines en apparaten. In bijvoorbeeld de Verenigde Staten en Zuidoost-Azië is veel vraag naar onder meer chipmachines en landbouwmachines.