Herman van der Zandt volgt Philip Freriks op bij De slimste mens

Herman van der Zandt volgt Philip Freriks op als presentator van de kennisquiz De slimste mens. Freriks neemt afscheid na de winterafleveringen van 2024/2025, als hij zijn 25ste seizoen erop heeft zitten en 80 is geworden.

"Natuurlijk heb ik op dit moment nog altijd zin om tot mijn honderdste door te gaan", legt Freriks het besluit uit in het AD, "maar ja, je moet op een gegeven moment ook weten wanneer je tijd voorbij is. Wat ik wil voorkomen is dat anderen gaan zeggen: 'Het wordt nu genant, het kan eigenlijk niet meer'."

Eind juli kondigde de 49-jarige Van der Zandt aan na 23 jaar bij de NOS over te stappen naar KRO-NCRV. Hij maakte tegelijk bekend te stoppen met het spelprogramma Met het mes op tafel van omroep Max. Bij de NOS was hij radionieuwslezer en journaalpresentator voordat hij voor NOS Sport ging werken.

Geknipt

Freriks is blij met Van der Zandt als opvolger. "Ik heb hem door de jaren heen gevolgd, ken hem van het NOS Journaal en Met het mes op tafel. Dat doet hij hartstikke goed. Een leuke man. Hij is geknipt voor De slimste mens."

"Wij hebben er vertrouwen in dat we in Herman een waardige opvolger hebben gevonden", zegt ook mediadirecteur Sandra Hilster van KRO-NCRV. "Vanzelfsprekend zijn wij Philip enorm dankbaar voor zijn fantastische bijdrage aan De slimste mens. Hij heeft er samen met Maarten van Rossem voor gezorgd dat de kennisquiz is uitgegroeid tot een van de populairste programma's van Nederland."

Kijkcijferkanon

In de laatste week waarover kijkcijfers beschikbaar zijn (week 35), was elke uitzending van De Slimste Mens het best bekeken programma van de avond. Afleveringen trekken geregeld meer dan 2 miljoen kijkers. Afgelopen week versloeg journalist Tom Kleijn in de finale van seizoen 22 musicalactrice Nandi van Beurden en theaterdirecteur Jörgen Tjon A Fong.

Of eenmansjury Maarten van Rossem, volgend jaar ook 80, eveneens vertrekt bij het programma is nog niet bekend. Hij liet eerder doorschemeren te zullen stoppen als Freriks vertrekt, maar heeft ook geregeld gezegd door te willen gaan tot zijn honderdste.

Freriks zegt dat Van Rossem zijn besluit om te stoppen "voor kennisgeving aangenomen" heeft.