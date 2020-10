Topman BeNeLiga: 'Dit kan antwoord zijn op internationale voetbalgeweld'

Achter de schermen is een studie naar de haalbaarheid van een BeNeLiga al langer gaande, maar officieel trad er nooit iemand naar buiten om het idee voor een grensoverschrijdende competitie toe te lichten. Nu wel, in de persoon van projectleider Bert Habets.

Deze week ging de man die in augustus tot kartrekker van het ambitieuze competitieconcept is benoemd om de tafel met de profclubs uit België en Nederland, die niet tot de elf initiatiefnemers behoren. In Nederland zijn dat Ajax, Feyenoord, PSV, AZ, FC Utrecht en Vitesse. De overige 28 profclubs zijn in vier sessies uitgenodigd op de KNVB Campus in Zeist.

Zijn doel voor nu: informeren, begrip creëren, uitleggen waarom het businessmodel achter de BeNeLiga interessant kan zijn. "Ik had me voorbereid op kritische sessies. En men was ook kritisch, maar met een positieve grondhouding", zegt Habets.

"Het gaat erom dat men de logica achter het initiatief begrijpt. Maar dat men ook wel ziet dat dit een antwoord kan zijn om in het internationale voetbalgeweld een betere positie in te nemen."

Startschot is gegeven

Habets, voormalig topman van RTL, is tevreden over de eerste gezamenlijke gesprekken met de clubs. "Tegelijkertijd zeg ik er ook bij dat er nog heel veel werk verzet moet worden. Ik zie dit als een startpunt in de dialoog met clubs. Want uiteindelijk bepalen alle clubs of we dit gaan doen met elkaar en hoe we de eventuele vervolgstappen gaan vormgeven."

Bekijk de door de NOS eerder al gepubliceerde conceptplannen van de BeNeLiga.