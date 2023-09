'Zoon Taghi in Dubai opgepakt'

De politie in Dubai heeft vorige maand de oudste zoon van Ridouan Taghi opgepakt. Dat meldt De Telegraaf op basis van "bronnen dicht bij het onderzoek". De 22-jarige man zou zijn aangehouden op verzoek van Nederland. Of hij nog vastzit, weet de krant niet.

Het Openbaar Ministerie verdenkt Taghi's zoon Faissal van het voortzetten van criminele activiteiten van zijn vader, aldus de krant. Uit onderzoek zou naar voren zijn gekomen dat een Italiaanse maffiabaas miljoenen euro's bij de zoon heeft afgeleverd.

De politie in Dubai reageert niet op vragen van De Telegraaf. Het OM in Nederland kan de aanhouding tegen de NOS niet bevestigen. "En meer kunnen we er niet over zeggen", aldus een woordvoerder.

Liquidaties

Ridouan Taghi zelf werd in december 2019 in Dubai opgepakt en direct uitgezet naar Nederland. Hij wordt onder meer verdacht van betrokkenheid bij liquidaties en cocaïnehandel.

Ridouan Taghi is de hoofdverdachte in het liquidatieproces Marengo. Er staan zeventien mensen terecht. Tegen hem is levenslang geëist. Het is nog niet bekend wanneer de uitspraak is.