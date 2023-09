'Oudste zoon Ridouan Taghi in Dubai opgepakt'

De politie in Dubai heeft deze zomer de oudste zoon van Ridouan Taghi opgepakt. Dat schrijft zowel De Telegraaf als Het Parool. Volgens Het Parool was de aanhouding eind juli, De Telegraaf schrijft op basis van "bronnen dicht bij het onderzoek" dat het begin augustus was.

Volgens de kranten is de 22-jarige Faissal Taghi aangehouden op verzoek van Nederland. Hij zou worden verdacht van het voorzetten van criminele activiteiten van zijn vader.

Het Openbaar Ministerie in Nederland kan de aanhouding tegen de NOS niet bevestigen. "En meer kunnen we er niet over zeggen", aldus een woordvoerder.

Uitleveringsverdrag

Het Parool legt een verband met de goedkeuring door de Eerste Kamer van een uitleveringsverdrag met de Verenigde Arabische Emiraten op het gebied van grensoverschrijdende georganiseerde misdaad. Die goedkeuring was op 11 juli, en niet lang daarna zou Faissal Taghi zijn opgepakt.

De krant schrijft dat een rechter uitlevering verbood, omdat hij de verdenkingen niet ernstig genoeg vond. Tegen die uitspraak is hoger beroep aangetekend, aldus Het Parool. Of hij op dit moment vastzit, is onduidelijk.

Naam genoemd

De naam van Faissal Taghi is de afgelopen jaren door het OM meerdere keren in de rechtszaal genoemd. Het OM denkt dat hij een aantal zaken van zijn vader waarnam en baseert zich op onderschept berichtenverkeer.

Het was voor de politie aanleiding om de communicatie van Ridouan Taghi vanuit de EBI te onderzoeken. Tijdens dat onderzoek bleek dat zijn opdrachten onder meer bij de nu aangehouden zoon terechtkwamen.

Zo zou Taghi hem hebben laten weten in welke bedrijven en nieuwbouwprojecten er geld geïnvesteerd moest worden. Volgens eerdere berichten is er 2,5 miljoen euro aan drugsgeld naar deze zoon gesmokkeld.

Liquidaties

Ridouan Taghi zelf werd in december 2019 in Dubai opgepakt en direct uitgezet naar Nederland. Hij wordt onder meer verdacht van betrokkenheid bij liquidaties en cocaïnehandel.

Bekijk in de video hieronder waar Taghi zich schuilhield: