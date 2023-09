Vier doden bij aanrijding met trein Spanje

In Spanje zijn vier mensen omgekomen bij een spoorongeluk. Een trein reed gisteravond op hen in toen ze de rails overstaken. Ze maakten deel uit van een groep van zeven.

De autoriteiten gaan ervan uit dat de slachtoffers een technofestival hadden bezocht in de buurt van Montmeló, ten noorden van Barcelona. Volgens een woordvoerder van de hulpdiensten staken ze het spoor over op een plek waar dat niet is toegestaan.

Drie personen waren op slag dood, een vierde overleed in het ziekenhuis. De drie anderen uit de groep zijn door hulpverleners nagekeken. Aan boord van de trein raakte niemand gewond.

Details over de identiteit van de slachtoffers zijn nog niet bekendgemaakt.