Ziekteverzuim daalt opnieuw, CBS spreekt van trend

De daling van het ziekteverzuim onder werknemers zet door. Zowel in het eerste als het tweede kwartaal was het verzuim lager dan een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Wel is het ziekteverzuim in Nederland nog altijd relatief hoog.

In het tweede kwartaal kwam het aantal zieke werknemers uit op 5 procent, oftewel vijftig op de duizend werkenden. Vanwege de seizoensverschillen wordt het cijfer altijd vergeleken met dat uit dezelfde periode van een jaar eerder. In het tweede kwartaal van 2022 stond het ziekteverzuim op 5,4 procent. Het is voor het eerst in zeven jaar dat het ziekteverzuim in het tweede kwartaal is afgenomen.

Het CBS spreekt van een dalende trend omdat ook in de eerste drie maanden van dit jaar het aantal zieke werknemers afnam. Toen kwam dit percentage uit op 5,7, tegen 6,3 een jaar eerder.

Toch ligt het ziekteverzuim nog altijd ver boven de periode van voor de uitbraak van het coronavirus in Nederland. In 2019 was het percentage zieken onder werkenden 4,3.

Gezondheids- en welzijnszorg

In alle sectoren daalde in het tweede kwartaal het ziekteverzuim, met uitzondering van de financiële dienstverlening. Daar bleef het percentage gelijk. Wel kent deze sector met 3,1 procent het minste verzuim.

Het hoogste verzuimpercentage heeft nog altijd de gezondheids- en welzijnszorg. Maar met 7,0 procent werd ook in deze bedrijfstak minder verzuimd dan in 2022. De daling was een half procentpunt.