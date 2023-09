Wekdienst 11/9: Uitspraak in zaak moordoproep Wilders • Militaire oefening in Armenië

Wat heb je gemist?

De hulpverlening in Marokko na de aardbeving van zaterdag komt langzaam op gang. Wegen in de ergst getroffen gebieden zijn beschadigd of geblokkeerd. Het dodental is opgelopen tot 2122 en er zijn zeker 2400 gewonden.

Veel landen hebben hulp aangeboden, maar Marokko laat slechts vier landen toe: Spanje, Qatar, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Arabische Emiraten. Ondertussen wachten reddingswerkers en hulpverleners uit Algerije, Frankrijk en ook Nederland op een officieel verzoek, voordat zij kunnen worden ingezet.

Ander nieuws uit de nacht:

Waterbedrijven: Maas wordt viezer door lozingen en klimaatverandering: de waterkwaliteit in de Maas is vorig jaar hard achteruitgegaan. Er zijn meer schadelijke stoffen geloosd en door de klimaatverandering stroomt er minder water door de rivier, waarschuwt het samenwerkingsverband van Nederlandse en Belgische drinkwaterbedrijven.

Spaanse bondsvoorzitter Rubiales treedt alsnog af na omstreden kus: de voorzitter van de Spaanse voetbalbond stapt alsnog op. Hij kwam zwaar onder vuur vanwege de zoen op de mond van aanvoerder Jennifer Hermoso na het behalen van de wereldbeker vorige maand. "Ik kan mijn werk zo niet voortzetten", zegt hij in een interview.

22 jaar na aanslagen 11 september weer twee slachtoffers geïdentificeerd: 22 jaar na dato zijn het 1648ste en 1649ste slachtoffer geïdentificeerd van de terreuraanslagen op het World Trade Center in New York op 11 september 2001 . Dat is te danken aan geavanceerde dna-tests met nieuwe technieken op resten van de slachtoffers.

En dan nog even dit:

De Amsterdamse ultraloper Boas Kragtwijk is in 21 dagen van Amsterdam naar Kyiv gehold om geld op te halen voor de aanschaf van ambulances voor Oekraïne. "Elke dag was een gevecht", zegt hij. Niet alleen door de uitputting, maar ook vanwege het verdriet en de verwoesting die hij onderweg tegenkwam.