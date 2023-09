Biograaf Elon Musk schetst beeld van maniakale ondernemer

Twee jaar volgde hij Elon Musk en sprak familie, vrienden, collega's en critici. Het resultaat is een vuistdikke biografie van Walter Isaacson over de controversiële vernieuwer en 's werelds rijkste man. Het boek geeft een kijkje achter de schermen van de meest verrassende beslissingen uit Musks carrière én schetst de opmerkelijkheden van Musks persoonlijkheid. Het is vlak voor Kerst 2022 als ingenieurs tegen Musk zeggen dat een gewenste verhuizing van servers van zijn nieuwe bedrijf Twitter naar een goedkopere locatie zes tot negen maanden zal duren. Veel te lang naar de zin van de kersverse eigenaar. Hij vliegt zelf naar het datacentrum, negeert de beheerder, kruipt onder de vloer, trekt kabels los en laat een onbeholpen verhuisbedrijf de peperdure, zware en kwetsbare servers in vrachtwagens schuiven. Het is een van de anekdotes uit de biografie Elon Musk. Droom Na de onbezonnen actie is Twitter twee maanden instabiel en betreurt Musk zijn impulsieve actie. Als de Amerikaanse gouverneur Ron DeSantis in een gesprek met Musk op het platform zijn kandidatuur voor het presidentschap aankondigt, hapert de audioverbinding. Het is net als de raketten van zijn ruimtevaartbedrijf SpaceX, zegt Isaacson. "Musk schiet ze af, ze exploderen, maar uiteindelijk krijgt hij ze in de ruimte."

We spreken Isaacson in New Orleans waar hij vaderlandse geschiedenis doceert aan Tulane University. Hij schreef eerder bestsellers over Steve Jobs en Albert Einstein. De afgelopen twee jaar trekt Isaacson op met Musk en hij is erbij als Musk zo'n 85 procent van het personeel bij Twitter ontslaat en achterblijvers dwingt te slapen op de werkplek. "Elke ochtend dacht ik: hoe kan het dat het nog bestaat?" Al ver voordat Musk 44 miljard dollar voor Twitter neertelt, weet Isaacson dat hij het platform zal omdopen naar X en er een 'alles-app' van wil maken, waarmee je ook kunt bellen en betalen. Het is een droom die Musk al jaren koestert. Maniakale ondernemer De steenrijke zakenman verdient zijn eerste miljoenen met twee start-ups en steekt ze in SpaceX. Zijn Starlink-satellieten zijn onmisbaar voor de communicatie aan het Oekraïense front. Maar als Oekraïne de Russische vloot bij de Krim aanvalt, blijkt dat het bereik is beperkt. Onderzeedrones met explosieven zijn onbestuurbaar. "Ik heb Starlink uitgevonden zodat mensen Netflix kunnen kijken en videospelletjes kunnen spelen", zegt Musk tegen Isaacson. Uiteindelijk geeft Musk de zeggenschap deels over aan het leger, maar de Starlinks blijven onbruikbaar voor militaire drones.

Afgelopen weekend ontstond er controverse over de kwestie. Walter Isaacson schrijft in zijn boek dat Musk zijn Starlinks uitzette, zo blijkt ook uit een voorpublicatie. Isaacson zei dat ook tegen Nieuwsuur: "He decided he had to turn off StarLink." Musk schrijft daarop dat hij Starlink nooit aan heeft gezet rond de Krim. Nieuwsuur meldde vrijdag in de uitzending dat er een opmerkelijk verschil van interpretatie tussen hen was. Isaacson erkende daarna dat de lezing van Musk de juiste is, die hem daarop bedankte.

Sindsdien zijn er wel zorgen over zijn geopolitieke macht. Isaacson, die ook zo'n 140 mensen rondom Musk sprak, schetst in zijn boek een maniakale ondernemer gedreven door missiedrang. "Hij heeft een episch gevoel over zijn eigen rol in de geschiedenis en wil ons naar een multi-planetaire toekomst leiden." Musk is de rijkste man van de wereld en pioniert niet alleen met commerciële ruimtevaart en elektrische Tesla's, maar experimenteert ook met kunstmatige intelligentie en hersenimplantaten. Hoewel hij baanbrekende innovaties heeft geleid, grossiert Musk ook in gebroken beloften. Zo claimt hij al sinds 2014 dat auto's binnenkort volledig zelfstandig gaan rijden en is de futuristische 'Cybertruck' al jaren achter op schema. Ondanks de onmogelijke deadlines die hij zijn personeel vaak oplegt.

Hij kampt met 'demonen' en stemmingswisselingen. Walter Isaacson