Internationale hulp aan Marokko komt op gang, vier landen toegelaten

Sinds de verwoestende aardbeving van vrijdagavond komt de hulpverlening in Marokko langzaam op gang. Militairen proberen met bulldozers wegen vrij te maken naar de afgelegen bergdorpen zodat ambulances ernaartoe kunnen. Volgens de regering zijn er inmiddels meer dan duizend artsen en 1500 verpleegkundigen ingezet om medische zorg te verlenen aan de meer dan 2400 gewonden. Het dodental is ondertussen opgelopen tot 2122. De verwachting is dat dit aantal verder op zal lopen.

Veel landen hebben hun hulp aangeboden, maar Marokko laat slechts vier landen toe: er zijn teams onderweg, of al in Marokko, van Spanje, Qatar, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Arabische Emiraten. Ondertussen wachten Algerije, Frankrijk en ook Nederland op een officieel verzoek, voordat zij kunnen worden ingezet.

"De Marokkaanse autoriteiten hebben de behoeften ter plaatse zorgvuldig beoordeeld, rekening houdend met het feit dat er een gebrek aan coördinatie in dergelijke gevallen contraproductief zou zijn", klinkt het in een verklaring van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

De Verenigde Naties schatten dat 300.000 mensen getroffen zijn door de aardbeving. Sommige Marokkanen zeggen op sociale media boos te zijn dat de regering niet meer hulp van buitenaf toestaat. Ook sommige hulpverleners die klaarstaan om te helpen raken gefrustreerd. "We weten dat er een grote urgentie bestaat om mensen onder het puin vandaan te halen", zegt de oprichter van Rescuers Without Borders tegen persbureau AP. Hij heeft een team klaarstaan in Parijs. "Er sterven mensen onder het puin, en we kunnen niets doen om ze te redden."

De Marokkaanse regering heeft een speciaal fonds opgezet om de getroffen bevolking te ondersteunen. Het fonds zal bestaan uit donaties van openbare en private instellingen en burgers, schrijft de Marokkaanse nieuwswebsite Hespress. Met het geld zouden onder meer de kosten gedekt moeten worden voor het beveiligen van de beschadigde huizen.

Zoeken naar overlevenden

Uit angst voor naschokken slapen veel mensen in het land voor de derde nacht op rij op straat. Overlevenden hebben moeite om aan eten, water en onderdak te komen. Ondertussen gaat het zoeken naar overlevenden in afgelegen gebieden verder. Hulpverleners hebben moeite om de zwaarst getroffen dorpen in de Hoge Atlas te bereiken, een ruige bergketen waar nederzettingen slecht bereikbaar zijn en veel huizen zijn ingestort.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken raadt reizigers af naar het aardbevingsgebied in Marokko te reizen. Specifiek geldt het advies voor de berggemeenschappen Imlil, Ouirgane en Asni. "Naschokken zijn altijd nog mogelijk. De situatie daar is nog erg onduidelijk en hulpdiensten moeten hun werk onbelemmerd kunnen doen", aldus het ministerie.

Reizigers die vanuit Marokko zijn aangekomen op Schiphol vertellen hoe ze de beving meemaakten. Ook vertrekken sommigen naar Marokko, om op vakantie te gaan: